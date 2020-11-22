Çok sevdiği futbola küçük yaşlarda Bornova Yeşilova Spor'un altyapısında başlayan 28 yaşındaki Tahirler, profesyonel ve amatör olmak üzere çeşitli kulüplerde forma giydi.

Depremden 20 gün önce Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Gönen Belediyespor'a transfer olan orta saha oyuncusu Tahirler, antrenman yapıyor ve liglerin başlamasını bekliyordu.

Tahirler, depreme annesi 64 yaşındaki Nazmiye Doğrayan ile 20 yıla yakın süredir yaşadıkları Doğanlar Apartmanı'nda yakalandı.

Arama kurtarma ekipleri tarafından 6 saat sonra enkazdan yaralı çıkarılan Tahirler hastaneye kaldırıldı, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bacaklarından yaralanan Tahirler'in Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürüyor.

Geçen hafta ameliyat edilen Tahirler'in yakınları, hastane önünde iyi haberlerini bekliyor.

Futbolcunun ağabeyi Tayfun Tahirler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından aradığı annesi ve kardeşine ulaşamadığını, yakınlarından Doğanlar Apartmanı'nın yıkıldığını öğrendiğini söyledi.

Depremden sonra apartmanın enkazıyla karşılaştığı an büyük üzüntü yaşadığını belirten Tahirler, "Annem, Manisa'daki teyzemin yanındaydı. Normalde cumartesi günü gelecekti ama bir gün önce İzmir'e dönmüş. Depreme kardeşim ile annem evlerinde yakalandı. 13 yaşında bir kızım var. O da dershaneye yakın olduğu için hafta içi annemde kalıyordu. Kızım depremden 15 dakika önce evden ayrılmış." diye konuştu.

"DEPREM ANINDA ANNEMLE SARILDIK"

Tahirler, kardeşi ve annesinin enkazdan çıkarılmasını saatlerce beklediklerini, Malik'in enkazdan çıkarılma anını hala unutamadığını anlattı.

Yoğun bakımdaki kardeşiyle hiç konuşamadığını dile getiren Tahirler, kardeşinin yoğun bakımda görevli hemşireye deprem anında annesiyle sarıldıklarını, üzerlerine tavanın düştüğünü, sonrasını hatırlamadığını anlattığını kaydetti.

Kardeşinin çok iyi bir futbolcu olduğunu anlatan Tahirler, şunları kaydetti:

"Bu yıl Gönen Belediyespor ile anlaşmıştı. Futbol hayatını orada sürdürecekti. Liglerin başlamasını bekliyordu. Evde dinlenip spor yapıyordu. İnşallah kardeşim iyi olur. Kardeşimin sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bir iyi bir kötü haber alıyoruz. Kardeşimin yeniden çok sevdiği futbol hayatına dönmesini çok istiyorum. İnşallah o günleri görebilsek... Kardeşim buradan sağ salim yürüyerek çıksın başka bir şey istemiyoruz. Top oynaması o kadar önemli değil ama keşke oynasa tabii."

Tahirler, hastanede beklerken annesi ve kardeşinin fotoğraflarına bakarak zaman geçirdiğini, annesinin yokluğuna hala alışamadığını dile getirdi.