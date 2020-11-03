Enkaz altında küçük elleriyle hayata kocaman sarıldılar

Depremin meydana geldiği 30 Ekim 14.51'den tam 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda, Türkiye'yi sevince boğdu.
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtulan Ayda'ya doktorlar daha beton blokların arasındayken müdahalede bulundu.
Alkışlar ve gözyaşlarıyla Rıza Bey Apartmanı'ndan alınan minik Ayda, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.
Hastaneden Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin gelen ilk haberler de sevindirici oldu.
Ayda'nın enkazdan çıkarılırken çağırdığı annesi Fidan Gezgin ise depremde hayatını kaybetti.
- Mucizenin bir diğer adı Elif oldu
Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremden 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, umutları yeniden tazeledi.
Arama kurtarma ekiplerinin, tozlar içinde bulduğu ve küçük bir göz hareketinden yaşadığını anladığı Elif, yeniden gün ışığına kavuştuğunda kurtarıcılarının parmaklarına küçük elleriyle sıkı sıkı sarıldı.
Elif, acil olarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde bir süre tutulduktan sonra bu sabah aynı hastanenin çocuk cerrahi servisine alındı.
Baba Oğuz ile enkazdan kurtarılan anne Seher, çocukları Elzem, Ezel ve Elif ile hastanede buluşmanın buruk mutluluğunu yaşadı çünkü oğulları Umut Perinçek'i aynı depremde kaybetti.
- İdil Şirin, İnci Okan, Günay Özışık...
Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in kurtarılmasıyla da büyük sevinç yaşandı.
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine kaldırılan İdil'in deprem nedeniyle sağlık sorununun bulunmadığı, ancak Kovid-19 tedavisi gördüğü biliniyor.
Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkazdan 17 saat sonra çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan da Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Doğanlar Apartmanı enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık ise enkaz altında çektiği cep telefonu görüntüleri ve yaşama azmi ile gündeme geldi.
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