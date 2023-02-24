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Enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları yürekleri dağladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem, 10 ilde ağır hasara neden oldu. Instagram’da çektiği yemek videoları sayesinde fenomen hale gelen ve 1.5 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz ise kardeşleri ve halasıyla birlikte göçük altında kalmıştı. Korkunç günün üstünden 12 gün geçtiğinde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı, görenlerin yüreği burkuldu.

Giriş: 24.02.2023 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Instagram'a yemek videoları çeken ve bu sayede fenomen haline gelen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'ı da etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle enkaz altında kalmıştı. Deprem günü halasının evinde olduğu bilinen fenomen ismin aradan 12 gün geçtikten sonra kardeşleriyle birlikte cansız bedenine ulaşılmıştı.

  • Deprem gecesi halasının Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı'nda bulunan evinde kalan Taha Duymaz, kardeşleri Melek ve Umut ile enkaz altında kalmıştı. 12 gün süren çalışmaların ardından 17 Şubat Cuma günü üç kardeşin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

  • "AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

    Depremde enkaz altına kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın geçtiğimiz yıllarda çektiği bir videosunda söylediği sözler de gündeme gelmişti. 19 yaşındaki genç ismin “Gelecekteki planların ne?” sorusu üzerine söylediği sözleri yürekleri dağladı. Duymaz soruya; "Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" yanıtını vermişti.

  • 19 yaşında olan Taha Duymaz, hayalini ise “Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.

  • Fenomen isim Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı. Görenlerin yürekleri burkuldu.

  • İşte Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğraflarından bazıları...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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