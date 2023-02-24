"AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Depremde enkaz altına kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın geçtiğimiz yıllarda çektiği bir videosunda söylediği sözler de gündeme gelmişti. 19 yaşındaki genç ismin “Gelecekteki planların ne?” sorusu üzerine söylediği sözleri yürekleri dağladı. Duymaz soruya; "Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" yanıtını vermişti.