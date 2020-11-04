Enkaz altında da "öğretmenlik" yapmış

Evinin bulunduğu Karagül Apartmanı da ağır hasar alan 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Fadimana Tolu, Ege Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Fadimana Tolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askere gitme hazırlığı yapan oğlu için yaptığı alışveriş sırasında deprem olduğunu belirtti.
Kendisini marketin çıkış kapısına yakın bir noktada bir anda yerde bulduğunu ve tavanın üzerine çöktüğünü anlatan Tolu, bir "yaşam üçgeni" bulduğunu, emekli Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni olduğu için de iyi bildiği hayatta kalma tekniklerini uyguladığını dile getirdi.
Cep telefonu bataryasını da idareli kullanmaya çalıştığını anlatan Tolu, çocukları ve AFAD ekibiyle de iletişim kurup yerinin tespit edilmesini sağladığını anlattı. Tolu, "Ekiplerin sesini duyunca, o sözleri aklımda tutarak mesaj yoluyla çocuklarıma yazdım. Cep telefonu ışığımla ekiplere yerimi belli etmeye çalıştım. O sayede kurtarma ekipleri beni 15,5 saatte kurtardılar." diye konuştu.
Tolu, enkaz altındayken hiç moralini bozmadığını, arama kurtarma ekiplerinin de kendisine bu sürede hep moral verdiğini anlattı.
- "Gülçin ve Hülya ile bir araya gelmek istiyorum"
Kendisiyle aynı markette depreme yakalanan ve enkaz altında kalan iki kadınla da sesli olarak iletişim kurduklarını da dile getiren Tolu, şöyle dedi:
"İsimlerinin Gülçin ve Hülya olduğunu öğrendiğim kadınlara enkaz altında neler yapmaları gerektiğini anlattım. Onlara elini ayağını oynatmalarını söyledim. Enkaz altında panik halinde oldukları için oksijeni idareli kullanmalarını söyledim. Sesleri duymayınca onlara hep seslendim. Bu sayede uyanık kalmalarını da sağladım. Benden sonra onlar da kurtarıldı. Hülya Hanım ile hastanede karşılaştık. Bana çok teşekkür etti. İyileşmelerinin ardından ikisiyle de bir araya gelmek isterim."
Emin Resul Tolu da annesiyle alışveriş yapmak için evden çıktıklarını, kendisiyle ayrıldıktan kısa bir süre sonra deprem olduğunu söyledi.
Koşturmaya başladığını ve annesini telefonla aradığını kaydeden Tolu, "Kendisinin göçük altında olduğunu söyledi. 'Anne dayan yetişiyorum' dedim. 15,5 saat annemin çıkmasını bekledik. Sürekli telefonla görüştük. Annem ekipleri yönlendirdi. Annemle iletişim kuran ablaların da sağlığı iyi." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!