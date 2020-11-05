Enkaz altında çocuklar için "yaşam üçgeni" daha kolay oluşuyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Cander, AA muhabirine, depremden sonraki kurtarma çalışmalarında hem kurtarıcı hem de depremzede açısından güvenliği öne almanın ilk prensip olması gerektiğini söyledi.
Depremin travmaya sebep olarak ilk etkisini yaptığına işaret eden Cander, depremzede kurtarılırken travma hastasına uygun şekilde yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.
Zarar verecek pozisyon ve hareketlerden kaçınılması uyarısında bulunan Cander, "Karga tulumba hasta çıkarılmaz. Uygun pozisyonda çıkacak şekilde alan açılmalı, boyun bölgesine özellikle korunmalı servikal yakalık takılmalı. Omurga için koruyucu pozisyon verilmeli." ifadesini kullandı.
Saatler uzadıkça sıvı ve oksijen ihtiyacının artacağını, vücut ısısının düşmesinin sorun olacağını vurgulayan Cander, bu nedenle diğer travmalardan farklı olarak hasta enkazdan tam çıkmadan görülebilen kol bacak gibi yerlerden serum takılarak ilk yardım ve acil tedaviye aynı anda başlandığını bildirdi.
Enkaz altında kalan depremzedelerin en önemli sorunlarından birinin de ezilme sendromu gelişmesi olduğuna değinen Cander, kastaki enzimler ve elektrolitlerin kana karışarak böbrek yetmezliği ve ileri aşamada diğer organ yetmezliklerine yol açabileceğini dile getirdi.
Cander, bu nedenle sıvı tedavisinin erken başlamasının çok önemli olduğunun altını çizdi.
- "Çocuklar enkaz altındaki süreyi uyuyarak geçirebiliyor"
Depremin ardından çok zaman geçmesine rağmen çocukların enkazlardan canlı olarak çıkarıldığına dikkati çeken Cander, şöyle devam etti:
"Enkaz altında kapladıkları yer bakımından çocuklar için yaşam üçgeni daha kolay oluşuyor. Kas kitleleri daha düşük olduğundan ezilme sendromu daha az gelişiyor. Çocuklar bu uzun süreleri daha çok uyuyarak geçirebiliyor. Metabolizma ve vücut su oranlarının daha yüksek olması onları daha dayanıklı yapıyor. Ancak soğuk önemli bir dezavantaj. Kurtarıldıktan sonra böbrek yetmezliği, sıvı açığı, ezilme sendromu ve soğuk etkisiyle gelişen problemlerle uğraşılır.
İzmir'de enkazdan çıkarılan son 3 kız çocuğumuzda da şuur açık ve vücut bulguları normal görünüyordu. Travmadan korunmuş bir durumdaydılar. Dolayısıyla tedaviye olumlu cevap vereceklerini düşünüyoruz."
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