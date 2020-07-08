Reuters

Enka İnşaat, Tataristan inşa edilecek 858 MW doğalgaz santralinin yapımı için 25.6 milyar ruble büyüklüğünde sözleşme imzaladı.

Şu anki cari ruble kuruna göre sözleşme büyüklüğü yaklaşık 360 milyon dolara karşılık geliyor. Şirketin dün KAP'a yaptığı açıklamaya göre santralin 2023 Aralık ayında faaliyete geçmesi bekleniyor.