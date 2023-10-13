Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Enis Destan: Letonya’yı yenip yarışa girmek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Enis Destan: Letonya’yı yenip yarışa girmek istiyoruz

        Ümit Milli Futbol Takımı golcüsü Enis Destan, San Marino maçından sonra yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki Letonya maçına odaklanmamız lazım. Letonya'yı yenip, bu kampı 6 puanla bitirip, biz de bu yarışa girmek istiyoruz" diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 23:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yarışa girmek istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında Ümraniye Belediye Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldiği San Marino’yu 5-0’lık skorla yendi. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan golcü futbolcu Enis Destan, "Açıkça konuşmak gerekirse San Marino bizim seviyemizde değildi. Buna sevinmemiz lazım. Önümüzde Letonya maçı var. Ona odaklanmamız lazım. Zaten ona hazırlıktı. Letonya’yı yenip bu kampı 6 puanla bitirip, biz de bu yarışa girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        Kendisi yerine oyuna giren ve hat-trick yapan golcü futbolcu Ercan Yardımcı’nın performansının sorulması üzerine Destan, "Erencan’ı tebrik ediyorum. Oyuna benim yerime girmişti. Takıma çok katkı sağladı, averajı açmak açısından. Biz bir takımız. Kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan oyun, skor" diye cevap verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!
        Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Habertürk Anasayfa