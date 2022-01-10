Yap\u0131m\u0131n\u0131 Med Yap\u0131m, CJ ENM ve Ay Yap\u0131m \u0131n \u00fcstlendi\u011fi, y\u00f6netmeli\u011fini Murat \u015een\u00f6y \u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131, Asl\u0131 T. K\u0131zmaz \u0131n kitab\u0131ndan M\u00fcge \u00d6zt\u00fcrk ile birlikte sinemaya uyarlad\u0131\u011f\u0131 Benden Ne Olur? ,21 inci y\u00fczy\u0131l\u0131n modern kad\u0131n\u0131n en e\u011flenceli temsilcisi Sertab Bal \u0131n komik maceralar\u0131n\u0131 beyazperdeye yans\u0131tacak. Filmde Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Ar\u0131kan, El\u00e7in Afacan, Cem Belevi, Tar\u0131k Papu\u00e7cuo\u011flu, Nur Fettaho\u011flu ve Selin \u015eekerci rol ald\u0131. Sertab Bal \u0131n i\u00e7 sesini canland\u0131ran Enis Ar\u0131kan, rol\u00fcyle ilgili Kendimi oynamak \u00e7ok keyifli, sadece Enis Ar\u0131kan \u0131n biraz karikat\u00fcrize hali diyebilirsiniz. Filmde g\u00f6rece\u011finiz Enis i\u00e7in. Sertab Bal \u0131n i\u00e7 sesiyim ve \u00e7ok komik sahnelerimiz var. \u00c7ok g\u00fczel bir setti izleyicilerin de \u00e7ok sevece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum dedi.Filmde t\u00fcm sahnelerini Hazal Kaya ile \u00e7eken Enis Ar\u0131kan Hazal ile y\u0131llard\u0131r \u00e7ok yak\u0131n arkada\u015f\u0131z. 15 y\u0131l sonra tekrar kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 oynamak \u00e7ok heyecan vericiydi. \u00c7ok g\u00fcvenli aland\u0131 yak\u0131n arkada\u015f\u0131mla tekrar oynamak \u015feklinde konu\u015ftu.