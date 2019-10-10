Oyuncu Enis Arıkan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde kışlık alışverişe çıkan oyuncu, geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte oynadığı reklam filmden aldığı ücrete gelen tepkiler üzerine açıklamalarda bulundu.

Arıkan, "Sosyal medya hesaplarıma bakamıyorum. Atılan mesajları görünce çok üzüldüm. Yazılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor, neden böyle tepki verdiler ben de anlamadım" diye konuştu.

Öte yandan rol aldığı dizinin artık internette yayınlanacağını dile getiren Arıkan, "Böyle olması herkes için daha iyi oldu. Kendimize daha iyi vakit ayıracağız. Dizimiz bu sezon 22 bölüm yayınlanacak" ifadelerini kullandı.