Enginarın faydaları nelerdir?

Ege bölgesinin geniş ot ve sebze yemekleri arasında bulunan enginar harika bir zeytinyağlı olmakla beraber, içerdiği vitaminlerle de çok faydalı bir sebzedir. Enginarın tarihine bakıldığında varlıklı ailelerin masalarında bulunsa da günümüzde her semt pazarında kabuklu veya soyulmuş olarak bulmak mümkün.

Enginarda bulunan çok miktarda besin değeri ile vücudun ihtiyaç duyduğu birçok besini aynı anda alabildiğiniz bir kış sebzesidir.

Enginarda Bulunan Besin Değerleri;

C Vitamini, B6 Vitamini,K Vitamini, E Vitamini, Folat, Protein, Besin Lifi, Demir, Kalsiyum, Magnezyum, Niasin, Fosfor, Riboflavin, Çinko, Potasyum, Manganez mineral ve vitaminleri içermektedir.

Bu kadar besin açısından değerli bir bitki olan enginarın sağlığa faydaları da oldukça fazladır. Kolesterol oranı yüksek kişilerde yapılan araştırmalarda olumlu sonuç alındı fakat kolesterol değerleri normal kişilerde herhangi bir değişiklik göstermediğidir.

İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde de kabızlık problemlerini ortadan kaldırır, bağırsaklarını çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca kronik olarak hazımsızlık, şişlik, tuvalete çıkamama sorunları yaşayanlarda da düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Demir oranı yüksek bir bitkidir enginar ve sık tüketildiğinde demir eksikliğini azalttığı gibi, anemi tedavisinde de kullanılır.

Enginar kandaki yüksek kolesterolü düzenlediği için, karaciğeri zorlamadan çalışmasına yardımcı olur. Yapraklarıyla beraber tüketildiğinde safranın akışkanlığını uyararak karaciğerin toksinleri atmasını sağlıyor. Eğer safra taşı sorunu yaşıyorsanız, enginar tüketmek ağrıları çoğaltabiliyor.

Enginar tek başına iyi bir idrar söktürücüdür. İdrar söktüren bir ilaç kullanmıyorsanız, enginar tüketmek idrar söktürmeye ve vücutta biriken fazla suyun atılmasına da yardımcı olur. Ancak ilaç kullanımında enginar tüketmek, vücudun fazla su kaybetmesine yol açacağından sakıncalıdır.

Enginar Tüketirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı ilaç kullanıyorsanız, enginarı sebze veya kapsül olarak tüketmeden önce bir uzman doktora danışılması gereken bir bitkidir. Safra için tetikleyici olduğundan dolayı, safra kanalı rahatsızlığı olanlar için zararlı olabilir. Kadife çiçeği, karahindiba, marul, papatya, ayçiçeği ve devedikeni gibi bitkilere alerjisi olanlarında enginar tüketirken bir doktora danışmaları gerekmektedir. Fazla tüketilmesi durumunda gaz yapacağı için, ölçüyü kendi bünyemize göre ayarlayarak tüketmeliyiz.