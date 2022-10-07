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Daha önce duymadığınıza eminiz! Enginarın ilginç hikayesi!

Enginarın bu hikayesini hiç duymadığınıza eminiz!

Enginar sevilen sebzelerden birisi, mitolojik hikayesiyle aslında enginarın sadece bir sebze olmadığını anlıyoruz. Bir zamanlar Yunan mitlerine konu olan enginarın hikayesi sizlerle...

07.10.2022 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • ENGİNARIN YABANİ HALİ KENGERDİR

    Enginar papatyagillerden gelen bitkidir aslında. Anadolu’da enginarın yabanisine “kenger” denir. Mor çiçekli, dikenli olan bitkinin kabuğu soyulur ve çiğ tüketilir. Sivas bölgesinde kenger bitkisi haşlanır daha sonra yumurtalı kavurması yapılır. Kökünden “kenger sakızı” bile yapılmaktadır.

  • Gelelim enginar ve yabani versiyonu olan kenger bitkisinin ilginç hikâyesine. Yunanlılar “akantha” yani diken anlamına gelen akanthos adını vermişlerdir kengere.

  • APOLLON'DAN ENGİNARA

    Mitik öyküsü ise şöyle; Güneş ve sanat tanrısı olan Apollon, Acantha adında bir periye âşık olmuştur.  Acantha ise Apollon’a hiç yüz vermez ve oralı olmaz. Apollon, Acantaha’ya yakınlık göstermeye çalışınca peri kız Apollon’a tırnaklarını geçirir ve yüzünü çizer. Bunun üzerine Apollon çok sinirlenir ve Acantha’yı dikenli bir bitkiye yani kengere çevirir.

     

  • Roma İmparatorluğu döneminde de kenger motifi birçok sütun ve kalıntıda bulunur. Anlamı ise yaşam döngüsü, ölüm ve yeni doğuş gibi uzun yaşamı simgeler. Ayasofya’da yeşil mermerlerin üzerinde de kenger motifleri bulunur.

  • EGE ADALARINDAN BİR MİTOLOJİ

    Başka bir Grek mitolojisinde enginarın hikayesi şöyle geçer; Rivayete göre Zeus, Ege adalarından birisinde kardeşi Poseidon’nu ziyarete gelir. Ardından gözüne Cynara (Cynara enginarın botanik biliminde geçen ismidir) adında genç ve çok güzel bir kızı kestirir. 

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