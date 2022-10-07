ZEUS'UN ÖFKESİ

Çapkın Zeus hemen kızın yanına gelir ve ona bir teklif sunar, “Seni bir tanrıçaya dönüştüreyim, Olimpos Dağı’nda yakınımda ol. Karım Hera bir yere gittiğinde buluşuruz” demiştir. Cynara bu teklifi kabul etmiş ve Olimpos’a gitmiştir. Ancak genç kız bir süre sonra ailesini ve eski yaşadığı yeri özlemiştir. Bir gece gizlice ailesini ziyaret eden Cynara daha sonra hızlıca Olimpos’a dönmüş.

Zeus, Cynara’nın bu hareketini öğrenmekte gecikmemiş ve öfkelenmiştir. Ardından Cynara’yı cennetten atmış ve onu enginar bitkisine çevirmiştir.