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        Haberler Gündem Engin Polat’a 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor - En Son Haberler

        Engin Polat’a 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor

        Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlaması nedeniyle tutuklu bulunan Engin Polat'ın Halil İbrahim Kalkan ile aralarındaki görüşmelerini hukuka aykırı olarak sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Polat'ın avukatları, görüşmenin yapıldığı işletmenin Polat ile bağı olmadığını ileri sürdüler. Engin Polat'ın savunması gelecek duruşma alınacak

        Giriş: 13.06.2024 - 17:58 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:11
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        Engin Polat'a 9 yıla kadar hapis istemi
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        İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya, şikayetçi Halil İbrahim Kalkan katıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre halen Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde bulunan Engin Polat ise SEGBİS ile cezaeviyle bağlantı kurulamadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

        “ŞİKAYETÇİYİM”

        Şikayetçi Halil İbrahim Kalkan, “Olay günü kendisinin Pendik’te bulunan şirketine gitmiştim. Yanında bulunan kişiler benden habersiz görüntülerimi almışlar. Hem Engin Polat’tan hem de beni haberim olmadan çeken şahıslardan şikayetçiyim” dedi. Avukatı da müvekkilinin kayıt altına alınan görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığını, aleyhine linç kampanyası başlatıldığını, müvekkilinin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde yayıldığını iddia ederek şikayetçi olduklarını belirtti.

        “İŞLETMENİN MÜVEKKİLİMLE BAĞI YOK”

        Engin Polat’ın avukatı Sevinç Horoz söz konusu işletmenin müvekkili ile bağlantısı olmadığını savunarak “Aranan Pendik Şubesi müvekkilime ait değildir. Yalnızca eşinin isim hakkını alan bir şube olup müvekkilim ne yönetici ne de sahibidir. Çalışanları da müvekkilimin çalışanları değildir. Müvekkilim ile hiçbir bağı olmayan ve müvekkilimi türlü şekillerde tehdit ederek kendisinden para talep eden müşteki konumundaki bu kişinin farklı dosyalardaki, farklı beyanlarına ilişkin çelişkili beyanlarını dosyaya sunacağız. Müvekkilimiz dinlendikten sonra ayrıntılı beyanda bulunacağız” dedi. Polat’ın diğer avukatı Fatma Dilek Şahin de müştekinin farklı bir GSM numarasını verdiğini, HTS kayıtlarının celbini talep etti.

        Mahkeme, sanığın savunmasını gelecek celse alınmasına karar vererek duruşmayı Şubat 2025 tarihine erteledi.

        İDDİANAME

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şikayetçi Halil İbrahim Kalkan’ın, sanık Engin Polat’a ulaşmak amacıyla iş yerini aradığı ve iş yerinde bulunan çalışanlara Polat’ı sorduğu belirtildi. Telefon görüşmesinin, telefon numarası görülecek şekilde Polat’ın çalışanları tarafından kayıt altına alındığı iddia edildi.

        Engin Polat’ın bu görüntüleri sosyal medya hesabından müştekinin numarası görülecek şekilde paylaştığı öne sürülen iddianamede, Polat’ın “Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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        #engin polat
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