Engin Polat ve Dilan Polat olayında son dakika gelişmeleri! Tutuklanacaklar mı?
Engin Polat ve Dilan Polat olayında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Haklarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ifade alma işlemi 4 gün sürerken Engin Polat ve Dilan Polat'a ait olduğu belirtilen lüks arabalara el konulmuş ve sergilenmişti. Gelen son dakika bilgisine göre, Dilan ve Engin Polat çiftinin emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkarılacaklar. Öte yandan, çiftin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.
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Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu soruşturmaya dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı kamuoyuna açıklanmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK tarafından hazırlanan rapora değinen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin mal varlıklarına tedbir konuldu. Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim." ifadelerini kullandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, dün akşam saat 17.20'de ifade alma işlemleri başlayan Dilan Polat ve Engin Polat çifti saat 07.40'ta adliyeye sevk edildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeler de ortaya çıkarken Polat çifti, aylık gelirini de açıkladı. İşte Engin Polat ve Dilan Polat olayında son dakika gelişmeleri...
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24 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyette 40 sayfa soru sorulan Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 18 şüpheli Cumartesi sabahı adliyeye sevk edildi.
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6 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER
4 minibüsle şüpheliler, sağlık kontrolü için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürüldüler. Sağlık kontrolünün ardından adliyede savcılığa çıkarılacaklar.
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İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
4 gün emniyette gözaltına kalan şüphelilerden bazılarının ifadelerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat´a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.
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DİLAN POLAT İFADE BOYUNCA AĞLADI
Öte yandan Dilan Polat´ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.
ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK
Engin Polat´ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, "Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi. Engin Polat´ın babası Sezgin Polat´ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün´ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün´ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.
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SAYFALARCA SORU SORULDU
AA'da yer alan habere göre polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR
Polat ailesinin yakınları ve Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, hastaneye gelerek onlara destek oldu. Kimileri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Konuyla ilgili konuşan Şükran Polat basın mensuplarına, "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
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CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.
"BURASI CİLDİME İYİ GELMİYOR"
Polise, "Kullanmam gereken ilaçlar var" diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.
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LÜKS ARAÇLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Operasyonla gözaltına alınan Dilan polat ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına da el konulmuştu.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ve şirketine ait toplam 24 araca el konuldu.
El konulan lüks araçlardan 16’sının yeri tespit edildi.
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Tespit edilen 16 araçtan 13’ü polis tarafından alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Vatan Caddesi’ndeki bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine getirilen lüks araçlar böyle sergilendi.
Emniyete getirilen 13 lüks aracın değeri 150 milyon TL olduğu belirtiliyor.
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Yeri tespit edilen 3 araç da otoparkta gözlem altında alındı.
Polis el konulan 24 araçtan 8’inin yerini tespit edemedi. 8 aracın da bulunması için geniş çaplı araştırma yapılıyor.
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ATAŞEHİR'DE BULUNAN EVLERİ GÖRÜNTÜLENDİ
Kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamıdna gözaltına alınan Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak çiftin yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı görüntülendi.
Fotoğraf: DHA
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ENGİN POLATI'IN ANNESİNİN YAŞADIĞI GECEKONDU GÖRÜNTÜLENDİ
Yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi.
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"MADDİ DURUMLARI KENDİLERİNE YETECEK ŞEKİLDEYDİ"
Mahalle sakinlerinde bir de, "Dilan Polat'ı gelin geldikten sonra burada görüyorduk elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken. Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi" diye konuştu.
Fotoğraf: DHA
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KAÇIRILMAK İSTENEN 1 MİLYON 800 BİN LİRAYA EL KONULDU
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira paranın dün bir bayiden Kübra Doğan’ın hesabına aktarıldığı bilgisi üzerine operasyonlar Ankara’ya sıçradı. Gözaltı sayısı 24 olurken 8 kişinin ifadesi tamamlandı.
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dilan ve Engin Polat şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 18’i yakalanmıştı. Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz’ın teslim olduğu öğrenildi. Dosya kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21 oldu. Engin Polat’ın anneannesi dün serbest kalmıştı.
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OPERASYONLAR ANKARA’YA SIÇRADI: 24 GÖZALTI
Yaşanan gelişme sonrası operasyon Ankara’ya sıçradı. Polat şirketlerinin Ankara’da bayilik verdiği Dipomed Medikal’den bir kişiye 1 milyon 800 bin lira aktarım yapıldığı tespit edildi. Banka görevlileri durumu fark edince polise bilgi verildi.
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Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık 4 kişi için gözaltı kararı verdi. Dipomed Ankara bayisi Gözde B. eşi İsmail B., Mustafa Ö. ile Kübra D. gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 24 oldu.
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"PARA POLAT ÇİFTİNİN"
Parayı Mustafa Özalp’ın kız arkadaşı Kübra Doğan’ın hesabına aktardığı öne sürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde paranın Polat çiftine ait olduğunu iddia ettiler.
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"ANNEANNESİNİN ÜZERİNE ŞİRKET KURMUŞ"
Engin Polat'ın 76 yaşındaki anneannesi Zehra Yılmaz'ın üzerine şirket kurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Polat çiftinin 24 aracına el konuldu.
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DİLAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat, Engin Polat ile evli ve iki çocuk annesidir.
İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerini kullanmıştır. İş hayatının yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Dilan Polat, Instagram hesabında 7 milyon takipçiye sahiptir.
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ENGİN POLAT KİMDİR?
Engin Polat, 3 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dilan Polat ile evlidir ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunmaktadır. Engin Polat'ın hayatı ile ilgili detaylı bilgi bulunmasa da Polat'ın medikal işinde faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu bilinmektedir.
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