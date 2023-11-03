Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı kamuoyuna açıklanmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK tarafından hazırlanan rapora değinen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin mal varlıklarına tedbir konuldu. Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim." ifadelerini kullandı. Araştırma sürecinde aralarından Polat ailesinden 13 kişinin de yer aldığı 41 şüphelinin ve 27 firmanın tüm mal varlığına da tedbir konuldu. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan fakat firari olan Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya da gözaltına alındı. Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de soruşturma kapsamında Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira para kaçırılmaya çalışılırken ele geçirildi. Ankara'da düzenlenen operasyonla birlikte gözaltı sayısı 24 kişiye yükseldi. Dilan Polat ve Engin Polat’ın ifadelerinin alınmasına da bu akşam geçilmesi bekleniyor. İşte Engin Polat ve Dilan Polat olayında son dakika gelişmeleri...