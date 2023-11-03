Engin Polat ve Dilan Polat olayında son dakika haberi: gözaltı 24'e yükseldi! Dilan Polat neden gözaltına alındı ?
Engin Polat ve Dilan Polat olayı son dakika gelişmeleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Haklarından kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin sorgusu sürerken operasyonun ardından Polat çiftinin ev iş yerlerinde bulunan araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait Vatan Caddesi'ndeki yerleşkeye taşındı. Sergilenmek üzere çekici ile taşınan arabaların arasında piyasa değeri 250 milyon TL olduğu öğrenilen Ferrari de yer aldı. Kaçırılmaya çalışılan Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira ele geçirilirken Ankara'da düzenlenen operasyonla birlikte gözaltı sayısı 24 kişiye yükseldi. İşte Engin Polat ve Dilan Polat olayında son durum...
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Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı kamuoyuna açıklanmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK tarafından hazırlanan rapora değinen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin mal varlıklarına tedbir konuldu. Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim." ifadelerini kullandı. Araştırma sürecinde aralarından Polat ailesinden 13 kişinin de yer aldığı 41 şüphelinin ve 27 firmanın tüm mal varlığına da tedbir konuldu. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan fakat firari olan Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya da gözaltına alındı. Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de soruşturma kapsamında Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira para kaçırılmaya çalışılırken ele geçirildi. Ankara'da düzenlenen operasyonla birlikte gözaltı sayısı 24 kişiye yükseldi. Dilan Polat ve Engin Polat’ın ifadelerinin alınmasına da bu akşam geçilmesi bekleniyor. İşte Engin Polat ve Dilan Polat olayında son dakika gelişmeleri...
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DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'A GÖZALTI KARARI
İstanbul'da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.
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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
İstanbul'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolünden geçirildi.
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CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.
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"BURASI CİLDİME İYİ GELMİYOR"
Polise, "Kullanmam gereken ilaçlar var" diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.
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AVUKAT GÖZALTINDA
Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden biri daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ise Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.
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LÜKS ARAÇLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Operasyonla gözaltına alınan Dilan polat ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına da el konulmuştu.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ve şirketine ait toplam 24 araca el konuldu.
El konulan lüks araçlardan 16’sının yeri tespit edildi.
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Tespit edilen 16 araçtan 13’ü polis tarafından alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Vatan Caddesi’ndeki bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine getirilen lüks araçlar böyle sergilendi.
Emniyete getirilen 13 lüks aracın değeri 150 milyon TL olduğu belirtiliyor.
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Yeri tespit edilen 3 araç da otoparkta gözlem altında alındı.
Polis el konulan 24 araçtan 8’inin yerini tespit edemedi. 8 aracın da bulunması için geniş çaplı araştırma yapılıyor.
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ATAŞEHİR'DE BULUNAN EVLERİ GÖRÜNTÜLENDİ
Kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamıdna gözaltına alınan Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak çiftin yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı görüntülendi.
Fotoğraf: DHA
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ENGİN POLATI'IN ANNESİNİN YAŞADIĞI GECEKONDU GÖRÜNTÜLENDİ
Yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi.
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"MADDİ DURUMLARI KENDİLERİNE YETECEK ŞEKİLDEYDİ"
Mahalle sakinlerinde bir de, "Dilan Polat'ı gelin geldikten sonra burada görüyorduk elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken. Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi" diye konuştu.
Fotoğraf: DHA
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KAÇIRILMAK İSTENEN 1 MİLYON 800 BİN LİRAYA EL KONULDU
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira paranın dün bir bayiden Kübra Doğan’ın hesabına aktarıldığı bilgisi üzerine operasyonlar Ankara’ya sıçradı. Gözaltı sayısı 24 olurken 8 kişinin ifadesi tamamlandı.
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dilan ve Engin Polat şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 18’i yakalanmıştı. Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz’ın teslim olduğu öğrenildi. Dosya kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21 oldu. Engin Polat’ın anneannesi dün serbest kalmıştı.
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OPERASYONLAR ANKARA’YA SIÇRADI: 24 GÖZALTI
Yaşanan gelişme sonrası operasyon Ankara’ya sıçradı. Polat şirketlerinin Ankara’da bayilik verdiği Dipomed Medikal’den bir kişiye 1 milyon 800 bin lira aktarım yapıldığı tespit edildi. Banka görevlileri durumu fark edince polise bilgi verildi.
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Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık 4 kişi için gözaltı kararı verdi. Dipomed Ankara bayisi Gözde B. eşi İsmail B., Mustafa Ö. ile Kübra D. gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 24 oldu.
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"PARA POLAT ÇİFTİNİN"
Parayı Mustafa Özalp’ın kız arkadaşı Kübra Doğan’ın hesabına aktardığı öne sürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde paranın Polat çiftine ait olduğunu iddia ettiler.
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8 KİŞİNİN İFADESİ TAMAMLANDI
Gözaltına alınanlardan 8 şüphelinin ifadesinin alındığı da öğrenildi. Dilan Polat ve Engin Polat’ın ifadelerinin alınmasına da 3 Kasım akşamı geçilmesi bekleniyor.
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"ANNEANNESİNİN ÜZERİNE ŞİRKET KURMUŞ"
Engin Polat'ın 76 yaşındaki anneannesi Zehra Yılmaz'ın üzerine şirket kurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Polat çiftinin 24 aracına el konuldu.
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DİLAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat, Engin Polat ile evli ve iki çocuk annesidir.
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İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerini kullanmıştır. İş hayatının yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Dilan Polat, Instagram hesabında 7 milyon takipçiye sahiptir. Polat, geçtiğimiz günlerde "dilanpolat" isimli Instagram hesabını kapatmıştır.
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ENGİN POLAT KİMDİR?
Engin Polat, 3 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dilan Polat ile evlidir ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunmaktadır. Engin Polat'ın hayatı ile ilgili detaylı bilgi bulunmasa da Polat'ın medikal işinde faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu bilinmektedir.