Engin İpekoğlu'ndan toparlanma sözü

31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 1. Lig'de, 16. sıraya gerileyerek düşme potasına giren Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Şu anda bulunduğumuz konum itibarıyla taraftarımız endişe duyabilir ama ben endişe duyulacak herhangi bir şey olduğuna inanmıyorum. Eksik oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla mutlaka iyi sonuçlar gelecektir ve bulunduğumuz konumdan üst sıralara doğru tırmanacağız." dedi.
İpekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının ligde bulunduğu konumun kadro sıkıntısından dolayı yaşandığını söyledi.
Özellikle Arabidze, Eze, Roni gibi hücum mevkisi oyuncuların sakat olmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden İpekoğlu, "Yaklaşık 3 hafta oldu. Geldiğimiz günden beri böyle bir sıkıntılı süreç yaşıyoruz." diye konuştu.
İpekoğlu, bu sıkıntılı sürecin zamanla atlatılacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle hücum hattındaki oyuncularımızın olmaması sıkıntı oluşturuyor. Oyuncu değişikliklerinde bile sıkıntı yaşıyoruz. Performansı kötü olan oyuncuyu çıkarttığımızda yerine kimi alacağız diye düşünüyoruz. Yedek kulübesinde oturan oyuncuların tamamı orta saha ve savunma oyuncuları. Hücum hattında, maalesef mümkün olduğu kadar saha içerisindeki oyuncuları tutmaya çalışıyoruz çünkü yerine alacağımız oyuncu da yok. Açıkçası kadro sıkıntısı çekiyoruz. Umarım bu haftadan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayız."
"KARAMSAR DEĞİLİM"
İpekoğlu, sakatlık, ceza, yabancı oyuncuların milli takımlarına gitmesi gibi problemler nedeniyle, henüz ideal 11'lerini sahaya süremediklerini anlatarak, şöyle konuştu:
"Ben hiçbir zaman karamsar değilim. Maalesef geldiğimden beri düşündüğüm 11'i sahaya çıkartamadık. Burada özellikle yabancı oyuncuların sakatlıklarından dolayı, kağıt üzerinde ilk 11'de oynaması gereken oyuncularımızın 4-5'ini oynatamadık. Arabizde, Roni, Eze, zaman zaman Renan Diniz'in sakatlığı bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Düşünün 5-6 yabancı oyuncu transferi yapıyorsunuz ama hiçbirinden doğru düzgün faydalanamıyorsunuz. Bu da takım içerisinde sıkıntı yaratıyor. En azından onlar olduğu zaman diğer oyuncular da rekabetten dolayı biraz daha koşmak, mücadele etmek, yürekten oynamak zorunda kalacaklar. Rekabet ortamını şu an için sağlayamıyoruz. Mevcut oyuncu kadromuzla devam edeceğiz. Sahaya çıkan her oyuncumuzdan birtakım beklentiler içerisindeyiz."
"ÜST SIRALARA DOĞRU TIRMANACAĞIZ"
Ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayan İpekoğlu, "Şu anda bulunduğumuz konum itibarıyla taraftarımız endişe duyabilir ama ben endişe duyulacak herhangi bir şey olduğuna inanmıyorum. Eksik oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla mutlaka iyi sonuçlar gelecektir ve bulunduğumuz konumdan üst sıralara doğru tırmanacağız." ifadelerini kullandı.
İpekoğlu, takımda çok sayıda gurbetçi oyuncu bulunmasıyla ilgili eleştirilere ilişkin şunları kaydetti:
"Yurt dışından gelen gurbetçi oyuncularımız için TFF 1. Lig'in büyük bir pazar, 'vitrin' olduğunu onlara da söyledim. Bunun da kıymetini bilmeleri lazım. Umarım onlar da bunun farkına varır ve bir an önce takımımıza sağlayabilecekleri maksimum faydayı sağlarlar. Gurbetçi oyuncu ayrımı yapmanın anlamı yok. Burası, basamak olarak kullanılıp gidebileceklerse Süper Lig'e gitmek için önemli bir lig. Oynadıkları zaman da iyi bir performans beklemek hakkımız. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık."
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