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        Haberler Gündem Güncel "Engin'in naylon faturadan bilgisi vardı" - Haberler

        "Sahte faturadan Engin Polat'ın bilgisi vardı"

        Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Polat çiftinin şirketlerinde önemli bir rolü olan Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün, itirafçı olmak istediğini söyleyerek savcı huzurunda ifade verdi. Sahte fatura kestiklerini itiraf eden Ahmet Gün, "Engin Polat'ın da naylon faturadan bilgisi vardı" dedi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        csever@haberturk.com
        Giriş: 17.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:17
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        "Engin'in naylon faturadan bilgisi vardı"
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        “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “kara para aklama”, “yasa dışı bahis” ve “vergi kaçakçılığı” gibi suçlardan Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmış, 9 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        Tutuklananlar arasında soruşturmanın en kritik isimlerinden biri olan Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün de vardı. Emniyet ve savcılık ifadesi saatler süren Ahmet Gün tutuklandıktan 12 gün sonra soruşturma savcısına etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek ifade verdi.

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        “ENGİN POLAT’IN DA SAHTE FATURADAN HABERİ VAR”

        İfadesinde tasfiye halindeki üç şirketin sahte fatura düzenlenmesi amacıyla devrini Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın aldırdığını söyleyen Ahmet Gün, “Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat’ın da bilgisi vardır" dedi.

        “PARANIN KAYNAĞI BAHİS OLABİLİR”

        Paranın kaynağının ne olduğuna ilişkin de tahmin yürüttüğünü söyleyen Ahmet Gün, “Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum. Ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır. Ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım Ayı’ndan sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir.” dedi.

        İfadesinin sonunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak istediğini belirten Ahmet Gün, “Kolluk güçlerine yardıma hazırım” diyerek tahliye talebinde bulundu.

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        #son dakika
        #Dilan Polat
        #engin polat
        #AHmet Gün
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