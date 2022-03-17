"Demek iyi iş yaptık ki konuşuluyor!"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2015 yılında evlenen ve üç yıl sonra oğulları Can'ı kucaklarına alan Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi.

Yeni bir reklam filminde yer alan 44 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin projeyi sorması üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Hepileri, "Daha kimseye duyurmadık, nereden biliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Engin Hepileri, başrolünde; Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı ve kendisinin de yer aldığı dijital bir platformda yayınlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" adlı diziye gelen olumsuz eleştirileri olumlu bulduğunu söyledi.

"BEN OLUMLU BULUYORUM"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili; "Bir iş ne kadar çok konuşuluyorsa iyi ya da kötü beğenilmiştir. Ben olumlu buluyorum, demek ki iyi bir iş yaptık ki konuşuluyor" şeklinde konuştu.

Eşinin ardından konuşan Beyza Şekerci ise "Bence eleştirinin kimin tarafından yapıldığı da önemli. İşin ehli mi konuşuyor? Had ve sınırlar var." ifadelerini kullandı.

"BERGÜZAR'I ZİYARETE GİDECEĞİM"

Yakın arkadaşı Bergüzar Korel'in İngiltere'de olması hakkında da konuşan Beyza Şekerci, "Biz komşuyduk sokağından geçerken içim burkuluyor. Ama görüşüyoruz sürekli görüntülü konuşuyoruz. Yakında onun yanına İngiltere'ye de gideceğim." dedi.