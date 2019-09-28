Baba olmanın anlatılamayacağını dile getiren Engin Hepileri, "Her çocuk sahibi olan arkadaşımız 'Sakın bekleme, hemen yap' diyordu. Tabi bilemiyorduk böyle bir duygu olduğunu, doğduğunda anladık. Dünyaya bunun için gelmişiz. Çok farklıymış" diyerek sözlerini noktaladı.