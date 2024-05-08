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        Haberler Magazin Engin Hepileri: 2 dalda adayız - Magazin haberleri

        Engin Hepileri: 2 dalda adayız

        Engin Hepileri, eşi Beyza Şekerci ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Bir ödül töreni var. Beraber gideceğiz. Tiyatro ödülleri gecesi var. 8 sene önce rahmetli olan bir Üstün hocamız vardı. Onun adına düzenlenen bir ödül töreni. Biz de 2 dalda adayız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 08:17 Güncelleme: 08.05.2024 - 08:17
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        "2 dalda adayız"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Engin Hepileri, kendisi gibi oyuncu olan eşi Beyza Şekerci ile birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hepileri; "Kenan ağabey ile burada buluştuk. Bir ödül töreni var. Beraber gideceğiz" dedi.

        Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci
        Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci

        Engin Hepileri ardından "Tiyatro ödülleri gecesi var. 8 sene önce rahmetli olan bir üstün hocamız vardı. Onun adına düzenlenen bir ödül töreni. Biz de 2 dalda adayız. Beyza'nın oynadığı, benim de yönettiğim bir oyun. Bizim için heyecanlı bir gece olacak" dedikten sonra eşiyle oradan ayrıldı.

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        #engin hepileri
        #Beyza Şekerci

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