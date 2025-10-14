Engin Baltacı: Beşiktaş’ın neye ihtiyacı olduğunu biliyorum

Beşiktaş Divan Kurulu başkan adayı Engin Baltacı, Tüpraş Stadyumu’nda yer alan White Pepper Restoran’da düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Siyah-beyazlı camiada daha önce yönetim kurulu üyeliği, basın sözcülüğü ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Engin Baltacı, toplantıya katılanlara plan ve projelerini anlattı.

"BEŞİKTAŞ'IN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Camianın sorunlarını iki ana başlık altında yorumlayan Engin Baltacı, "Bildiğiniz üzere Beşiktaş’ımızda gerçekleşecek divan kurulu başkanlık seçiminde adayım. Beşiktaş doğumluyum. İlk ve ortaokulumu Beşiktaş’ta okudum. Kuleli Askeri Lisesi’nde okuduktan sonra harp okulu ve son olarak da hukuk fakültesi mezunuyum. 2010 yılında ve 2022-2023 yıllarında Beşiktaş Kulübü’nde çeşitli görevlerde kulüp bünyesinde hizmet verdim. Beşiktaş’ı iyi biliyorum. Neye ihtiyacı olduğunu da biliyorum. Duyarak, okuyarak değil yaşayarak öğrendim. Bizim asıl olan iki tane projemiz var. Birincisi; Beşiktaş’ı geleneksel, kurucu ayarlarına geri döndürerek bizden sonraki nesillere emanet etmek. İkincisi ise, günümüzde ortaya çıkan yenilikleri kulübümüzün geleneksel yapısıyla bağdaştırmak. Bunların başında biliyorsunuz 7405 sayılı yasa geliyor. Beşiktaş camiasının, futbolun endüstriyel hale gelmesinden kaynaklı endişeleri var. Bu konuları daha ziyade Futbol A.Ş. düzenliyor. Bu durum kulübün aşması gereken öncelikli sorun olarak önümüze çıkıyor" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA HER ŞEY DEĞİŞECEK"

Önceliklerinin Yönetim Kurulu ile Divan Kurulu arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu belirten Baltacı, "Bahsi geçen sorunlar daha önce çözülebilir miydi? Evet çözülebilirdi. Fakat son 8 yıldır görev yapan divan başkanı, sorunu çözmeyi bir yana bırakın kaos meydana getirmenin ve sorunun bir parçası olmanın yoluna girdiler. Yönetici olduğum dönemde bunların acısını çok çektim. Arkadaşlarımla birlikte bu durumu düzeltmeye talibiz. Biz tek başımıza yetmeyiz. Tüm divan kurulu üyelerimizi bizimle birlikte olmaya davet ediyorum. Yönetim Kurulu ile Divan Kurulu arasındaki iletişimi gecikmeksizin oluşturacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Benim sözüm; bir askerin, bir hukukçunun, bir Beşiktaşlının sözüdür. Her şey değişecek arkadaşlar. Değişim şart. Beşiktaş’ta her şey değişecek" ifadelerini kullandı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Engin Baltacı’nın listesinde şu isimler yer alıyor:

"Hasan Gocay, Itır Esen, Batur Gültekin, Mustafa Yılmaz, Tezcan Ozan, Ümit Yekcan, Tamer Pala, Derya Koca."