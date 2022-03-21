Şaşırtan gerçek! Engin Altan Düzyatan ödül almıştı...

HABERTURK.COM

Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü verildiği öne sürülmüştü. Söylentilere göre; ödüllerin adı “Royal British Awards”tı ve Diriliş Ertuğrul’daki "Ertuğrul Gazi" rolüyle son yıllarda iyice popüler olan Düzyatan, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü. Ancak gerçek ortaya çıktı.

"Royal British Awards" adında herhangi bir ödül organizasyonu olmadığı öğrenildi. Londra’nın doğusundaki Stratford bölgesinde bir düğün salonunda bir akşam yemeği düzenlenmiş, Pakistanlı bir restoran işletmecisi ve bir butik sahibinin sponsorluğunda, Engin Altan Düzyatan’ın eline küçük bir heykel verilmiş...

Sözde ödül törenine imza atan şirketin ise İstanbul Zeytinburnu’nda olduğu ortaya çıktı. Söz konusu şirketin, kısa bir süre önce, Engin Altan Düzyatan’ın, yasadışı işler yaptığı için sözleşmesini feshettiği Pakistanlı şirket Blue World City’nin tanıtım videolarını çeken RGB Media Production olduğu anlaşıldı.