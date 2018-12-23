Brezilya, Porto Riko, Meksika ve Macaristan’dan gelen hayranları sanatçıdan imzalı kitap aldı. İmza gününde duygularını paylaşan Akyürek, "İmza gününde bir araya gelebildiğimiz için çok mutluyum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Oyunculuk ile ön planda olduğum için yazarlık tarafım biraz sürpriz oldu. Umarım keyifle okuyacaklardır" dedi.

Yaklaşık 3 saat süren imza gününde oluşan uzun kuyrukta her yaştan hayranları ile buluşan Akyürek, herkes ile tek tek ilgilendi.