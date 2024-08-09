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        Haberler Gündem Güncel "Engelsiz Yaz Şenliği"nde eğlendiler | Son dakika haberleri

        Erzurum'da "Engelsiz Yaz Şenliği"nde doyası eğlendiler

        Erzurum'da engellilere yönelik "Engelsiz Yaz Şenliği" etkinliği düzenlendi. Lunaparktaki oyuncaklara binip doyasıya eğlenen engelliler, daha sonra canlı müzik eşliğinde dans edip şarkı söyledi, halat çekme gibi çeşitli yarışmalara katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 18:53 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:53
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          Erzurum'da engellilere yönelik "Engelsiz Yaz Şenliği" etkinliği düzenlendi.

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          Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, engelliler lunaparktaki oyuncaklara binip doyasıya eğlendi.

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          Engelliler, daha sonra canlı müzik eşliğinde dans edip şarkı söyledi, halat çekme gibi çeşitli yarışmalara katıldı.

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          Ailelerin de katıldığı programda, Bilim Erzurum yetkilileri, engellilerle boyama ve tişört baskısı yaptı.

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          Etkinlikte engellilerin yaptığı ebru çalışmaları sergilendi, açık hava sinemasında film izlendi.

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