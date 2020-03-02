02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA'nın haberine göre; Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1 milyon 286 bin kişinin oyuyla belirlenen "Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmada, 'www.engelsizmikrofon.org' internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla başarılı bulunan radyocular seçildi.
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen ödül töreninde, hayatını kaybeden radyocular için vefa videosu yayımlandı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede herkese ve her kesime hizmet etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, yarışmada dereceye giren radyocuları tebrik etti.
Çağırıcı, "İnsan sahnede olduğu zaman mimikleriyle kendini sevdirebiliyor veya farklı şekilde programlarını birçok insana aksettirebiliyor ama radyocular ekran arkasındalar ve görünmeden kendilerini sevdiriyorlar" ifadelerini kullandı.
Programda sahne alan Muazzez Ersoy, radyolarda Türk sanat müziği ve Türk halk müziğine biraz daha yer verilmesini istedi.
Bülent Serttaş ve Metin Şentürk'ün de sahne aldığı gecede, Mustafa Topaloğlu, İbrahim Sadri, Ahmet Selçuk İlkan ve oyuncu Turgay Tanülkü de engellilerle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.
Etkinlikte, dereceye giren radyoculara ödülleri verildi.
Ödül alan radyo, radyocu ve radyo programları şöyle:
1- Engelsiz Mikrofon Onur Ödülü: TRT İstanbul Radyosu
2- Engelsiz Mikrofon Saygı Ödülü: İbrahim Erkal
3- Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Power FM
4- Yılın En İyi Haber Radyosu: Habertürk
5- Engelsiz Mikrofon Jüri Özel Ödülleri: Ömür Sabuncuoğlu, Salih Keçeci, Asiye Acar, Turgay Tanülkü, Cenk Sarıkaya-Radyo Trafik, Hilal Özgani- Radyo D, Umut Öztürk- Radyo 7, Karadeniz FM- Emrullah Gül, Polis Radyosu-Murat Kazanasmaz
6- Engelsiz Mikrofon Meslek Özel Ödülleri: Afrikalı Ali-Kral FM, Cem Arslan-Best FM- Hopdedik Ayhan-Dadyo Turkuvaz, Kadir Çetin-Number 1 FM
7- Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Best FM- Cem Arslan
8- Yılın En İyi Radyo Konuk Programı: Banu Karakuş-TRT FM
9- Engelsiz Mikrofon Radyoya Değer Katanlar Ödülleri: Ali Baba- İstanbul'un Sesi Radyosu, Sarı Şeker Sema-Radyo D, Yalçın Alaca-CRI Türk, Kanki Canbaz-Kral FM, Gönül Dostu Şener-Kral FM, Ada Vapuru Şakir, İbrahim Sadri-ATV, Habil Ceyhan Mehmet Ercan-TRT FM, Ayhan Metin-Yıldıray Çınar-Meteorolojinin Sesi Radyosu
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