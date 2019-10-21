Engelsiz filmler ödüllendirildi

21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu yıl 7'nci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali'nin Engelsiz Yarışma Bölümü'nün ödülleri dağıtıldı. ABD Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Saad Bokhari, Hollanda Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate'ın da katıldığı ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu.
En İyi Senaryo Ödülü: 'Sibel
Törende Engelsiz Yarışma Ödülü'nün ilk sahibi En İyi Senaryo, yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yaptığı, senaristliğini ise Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti ile birlikte Ramata Sy'ın üstlendiği Sibel filmi oldu. Ödülü açıklamak üzere sahneye gelen Hollanda Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate konuşmasında, Hollanda olarak burada olmanın mutluluğunu dile getirerek film izlemenin herkesin hakkı olduğunu düşünerek Festivale destek olduklarını dile getirdi ve Festival ekibine teşekkürlerini iletti. Konuşmasının devamında ödülü açıklayan Weststrate, ödülü filmin yönetmen ve senaristlerinden Çağla Zencirci'nin annesi Nevin Zencirci'ye teslim etti. Zencirci, yönetmenlerin gelemedikleri için üzgün olduğunu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
En İyi Yönetmen Ödülü: Mahmut Fazıl Coşkun
En İyi Yönetmen Ödülü, 'Anons' filmiyle Mahmut Fazıl Çoşkun'un oldu. Ödülü takdim eden ABD Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Saad Bokhari konuşmasında öncelikle Festivale teşekkürlerini iletti. Bokhari, konuşmasının devamında Festivalin, engellik meselesine karşı endişesi ve korkusu olan herkes için bir fırsat ortaya koyduğunun altını çizdi.
En İyi Film Ödülü: 'Anons'
En İyi Film Ödülü'nün sahibi Mahmut Fazıl Coşkun'un üstlendiği 'Anons'un Ödülü Engelsiz Yarışma'nın jüri üyelerinden Yonca Ertürk açıkladı. İlk filmi festivalde gösterildiği için Festivalin kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Ertürk, En İyi Film Ödülü'nü filmin başrol oyuncularından Şencan Güleryüz'e teslim etti. Güleryüz ise konuşmasında filmin meslek hayatının son zamanlarında çok büyük motivasyon yarattığından bahsederek filmle ödül aldıkları birçok festivale katılmalarına rağmen bu kadar samimi ve güzel bir Festival yaşamadığının altını çizerek Festivalin kendisine ayrı bir motivasyon kazandırdığının altını çizdi.
Seyirci Özel Ödülü: 'Sibel'
723 izleyici oyuyla Seyirci Özel Ödülü'nü yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yaptığı 'Sibel' kazandı. Festivalde kendi hayat hikâyesinin anlatıldığı bir kısa filmle yer alan ve Avrupa'nın önemli festivallerinde çalan DJ Kendis, Festivalde olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek Seyirci Özel Ödülü'nü, yine Çağla Zencirci'nin annesi Nevin Zencirci'ye teslim etti.
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