Engelsiz Filmler Festivali'nin "Ulusal Uzun Film Yarışması"nın filmleri belirlendi

İlk yılından bu yana "Engelsiz Yarışma" başlığıyla Türkiye sinemasının iyi örneklerinin buluştuğu bölüm, bu yıldan itibaren "Ulusal Uzun Film Yarışması" olarak gerçekleştirilecek.
Türkiye sinemasından beş filmin yer aldığı Ulusal Uzun Film Yarışması’nın jüri üyeleri arasında, yönetmen Banu Sıvacı, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım ve yönetmen İnan Temelkuran yer alıyor.
Jüri üyelerinin belirleyeceği "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödülleri ile seyircilerin belirleyeceği "Seyirci Özel Ödülü", 17 Ekim'de çevrim içi yayınlanacak ve tüm Türkiye'den takip edilebilecek ödül töreniyle açıklanacak.
Festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması'ndaki filmler arasında, Barış Sarhan'ın "Cemil Şov", Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı", Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler", Ferit Karol'un "Kumbara" ve Cihan Sağlam'ın "Uzun Zaman Önce" adlı yapımı yer alıyor.
Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali'nin gösterimleri bu yıl Ankara'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ve çevrim içi olarak "eff2021.muvi.com" üzerinden gerçekleştirilecek.
Tüm film gösterimleri ve söyleşilerin sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebileceği festival hakkında ayrıntılı bilgiye "www.engelsizfestival.com" adresinden ulaşılıyor.
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