Engelsiz Filmler Festivali'nin İstanbul'daki programı tamamlandı. Habertürk'ten Emine Yaren Gençer'in haberine göre Engelsiz Yarışma seçkisindeki 'Saf'ın yönetmeni Ali Vatansever, bu yıl 7'nci kez düzenlenen festivalde, gösteri sonrası izleyicilerin sorularını yanıtladı. Festivalin Program Koordinatörü Ezgi Yalınalp'in moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, filminde kentsel dönüşüm konusuna değinen Ali Vatansever'e filme başlangıç hikâyesi soruldu. Toprak ile insan ilişkisini ve şehirleşmeyle topraktan kopmamızı anlatan bir iş yapmak istediğinden bahseden Vatansever, kentsel dönüşüm herkesi çok ilgilendiren güncel bir mesele olduğu için bu konuya yöneldiğini açıkladı. Konuşmasının devamında ise "Fikirtepe'ye gittiğimde insanların normalleşmiş sürecini görünce, insanın iç dünyasındaki dönüşümüne yaklaşarak bu hikayeyi ona göre şekillendirdim" dedi.

Söyleşinin devamında ise; 'Sesli betimlemeyi deneyimlediniz mi?' sorusuna; ‘'Filmin sonlarında seyircilerin % 75'inin görmediği bir sahneyi sesli betimleme ile duyması bana kendimi çok iyi hissediyor'' diye belirten Ali Vatansever, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Engelsiz Filmler Festivali, 11 - 13 Ekim arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 16 - 20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe - Institut Ankara'da sinemaseverleri ağırlamaya devam edecek.

Dünyaya farklı pencerelerden bakmak isteyenleri salonlarına bekleyen Engelsiz Filmler Festivali, programında yer alan tüm filmleri her sene olduğu gibi sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı alt yazı seçenekleriyle seyircilerin karşısına çıkıyor. Ortopedik engelli sinemaseverlere uygun, erişilebilir mekânları seçen festivalde gösterimlerin yanı sıra, gösterim sonrası film ekipleriyle yapılan söyleşiler ve atölye çalışmaları da işaret dili çevirmeni eşliğinde düzenleniyor. Engelsiz Filmler Festivali bu yıl da tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.