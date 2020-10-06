Engelsiz filmler engelsiz festival

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Engelsiz Filmler Festivali'nin sekizincisi salgını nedeniyle 12-18 Ekim arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek

HABERTURK.COM

Pandeminin hayatımız üzerindeki etkilerinin izini sürecek olan Engelsiz Filmler Festivali, sekizinci yılında 'Normali Ararken' teması çerçevesinde programını şekillendirdi. Salgınla birlikte gündelik hayatlarımızda ortaya çıkan değişimler, bu döneme alışmaya çalışırken anlamı aşınan alışkanlıklarımız ve 'normal' kabul ettiğimiz 'eski'nin gün yüzüne vuran sorunları sekizinci yılında festivali ilk defa bir tema etrafında program hazırlamaya yönlendirdi.

Türk ve dünya sinemasının festivallerde öne çıkan, çok konuşulan ve beğeniyle karşılanan filmlerini Türkiye'deki tüm sinemaseverlerle buluşturacak olan Engelsiz Filmler Festivali, programında yer verdiği tüm filmleri her yıl olduğu gibi göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleriyle erişilebilir ve ücretsiz olarak izleyiciye sunacak. Festival’in çevrim içi film gösterimleri eff2020.muvi.comadresi üzerinden gerçekleştirilecek. Festival filmleri, web sitesinden açıklanan gün ve saatlerde bu platform üzerinden ücretsiz takip edilebilecek. Engelsiz Filmler Festivali'nde film gösterimlerinin yanı sıra film ekipleri ve aktivistlerle gerçekleşecek söyleşiler de erişilebilir olacak. Filmlerle ilgili ayrıntılara, gösterim ve söyleşi takvimlerine Festival'in web sitesi olan engelsizfestival.comadresinden ulaşılabilir.

27 kadın, 22 erkek yönetmene ait 46 filmin gösterileceği Engelsiz Filmler Festivali'nin programında her yıl olduğu gibi; 'Engelsiz Yarışma', 'Dünyadan', 'Çocuklar İçin' ve 'Uzun Lafın Kısası' seçkileriyle 'Normali Ararken' teması kapsamında 'Eski Normal: Beden', 'Eski Normal: Mekân', 'Eski Normal: Hayvan', 'Eski Normal: Şehir' ve 'Eski Normal: Sanal Benlik' seçkileri yer alıyor.

Son dönemlerde ulusal ve uluslararası birçok festivalde ses getiren yapımların yer aldığı Engelsiz Yarışma'da bu yıl şu filmler yarışacak; Rûken Tekeş'in baraj suları altında kalacak Hasankeyf’e yaptığı 21 günlük saygı ziyaretini anlatan 'Aether', Orçun Behram'ın kamerasını bir Türkiye distopyasına çevirdiği filmi 'Bina', Emin Alper'in küçük yaşta kasabaya besleme olarak gönderilen üç kız kardeşi anlattığı 'Kız Kardeşler', Kıvanç Sezer'in kişisel bir krizi absürt bir mizahla örerek anlattığı filmi 'Küçük Şeyler've Deniz Tortum'un Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde geçen, hastaneyi evi bellemiş doktor, hemşire ile tüm sağlık çalışanlarının gündelik hayatlarına odaklandığı 'Maddenin Halleri'yer alıyor. Engelsiz Yarışma'nın bu yılki jürisi Gökçe Işıl Tuna, İpek Türktan Kaynak ve Kaan Karsan'dan oluştu.