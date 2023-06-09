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Ankara'daki Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'ne ön kayıtlar başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce hizmete açılan Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'ne yeni dönem için ön kayıtlar başladı

Giriş: 09.06.2023 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL
Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'ne ön kayıtlar başladı
AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Çayyolu'nda hizmete alınan Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi ilk mezunlarını verdi.

Bakımevine 2023-2024 eğitim öğretim yılı ön kayıtları da başladı. Bakımevinden, normal gelişim gösteren özel gereksinimli 3-6 yaş aralığındaki çocuklar yararlanabiliyor.

Gündüz bakımevine ön kayıt yaptırmak isteyen aileler, 0312 557 21 36 numaralı telefondan ya da engelsizbakimevi.ankara.bel.tr internet adresinden çevrim içi başvuru yapabiliyor.

Bakımevindeki etkinlikler, "abbengelsizcocukgunduzbakimevi" Instagram hesabından da takip edilebiliyor.

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