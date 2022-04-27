O raporu almak için maaşları bile kesilebiliyor!

Engellilerin o raporu almak için maaşları bile kesilebiliyor!

Haberturk.com Sosyal Güvenlik Uzmanı Ahmet Kıvanç, geçtiğimiz günlerde, SGK tarafından engelliliği dolayısıyla yaşa bakılmaksızın emekli olanlardan, kontrol muayenesi yaptırarak yeniden rapor almalarının istenebildiğini yazmıştı. Kıvanç yazısında; “Vergi indiriminden yararlanan engellilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanlar ile raporun gerçeği yansıtmadığına dair haklarında ihbar veya şikâyette bulunanlar ya da SGK denetim elemanlarının inceleme ve soruşturmaları sonucunda gerek duyulanlar kontrol muayenesine tabi tutulabilip, rapor düzenlemeye yetkili hastanelere sevk ediliyorlar” demişti.

UYGULAMANIN SIKINTILARI VAR

Ancak SGK’nın özellikle sahte engelli raporuyla emekli olanlara karşı yaptığı bu uygulamanın hastanelerde büyük yığılmalara neden olduğu belirtiliyor. Nasıl mı? SGK engelli emeklilere yazı göndererek, 60 gün içinde belirlenen bir hastaneden, kontrol raporu almalarını istiyor. Kontrol muayenesi sonucu düzenlenen raporlarda engellilik oranı yüzde 40’ın altında belirlenenler ile yüzde 40’ın üstünde belirlenmiş olmakla birlikte engellilik derecesi aylık bağlanan derecenin altına düşenlerin raporları, GİB Merkez Sağlık Kurulu’na gönderiliyor ve aylık bağlama işlemleri kurulca belirlenecek dereceye göre sonuçlandırılıyor.

MAAŞ KESİNTİSİNE KADAR VARABİLİYOR

Asıl sorun da burada başlıyor. Sağlık Kurullarında ve çeşitli branşlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle raporlar 60 gün içinde çıkmayınca emeklinin maaşı kesilebiliyor. Haberturk.com’a konuşan engelli bir emekli, “ İleri uyku apnesi ve farklı sağlık sorunlarım nedeniyle ‘sürekli engelli raporu’ çıkartarak emekli oldum. Yaklaşık 5 yıl sonra SGK bana yeniden kontrol raporu almam için bir yazı yolladı. Zorlukla 1 ay sonrasına randevu alabildim. Uyku apnesi testi için uzun süre sonrasına randevu verildiği için bu süreçte maaşım kesildi. SGK’nın denetim görevini düzgün yapamamasının bedelini neden ben ödüyorum anlayabilmiş değilim. Devletimiz toplumun en mağdur kesimi olan engelli emeklilere yapılan bu zulme son vermelidir. SGK müfettişleri asli görevleri olan kayıtdışı istihdamla mücadeleyi bırakmış adeta bizimle uğraşıyor” dedi.