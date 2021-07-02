Engellilere sopayla saldırdı!

DHA

Beykoz Engelliler Derneği'nin lobisinde oturan dernek başkanı Hasan Polat'ı 21 Haziran'da sopayla darbettiği iddia edilen şüpheli Oğuzhan A. gözaltına alınıp 24 Haziran'da hakimliğe sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Oğuzhan A. hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Karar üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Paşabahçe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Paşabahçe Polis Merkezi'ne getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar adliyeye sevk edildi.

ALKOLLÜ OLMASI NEDENİYLE VURDUĞU ŞAHISLARI GÖRMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli Oğuzhan A. daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini, olay günü alkollü olduğunu ve darbettiği kişinin komşusuyla dalga geçtiğini öne sürerek "Ben de o gün sahte içki içiyordum. Çok sarhoş oldum, o kadar çok sarhoş oldum ki insanların omuzdan yukarısını yani başını göremiyordum. Omuzdan aşağısını gördüğüm için vurduğum şahısların kim olduklarını bilemedim. Yoksa kesinlikle böyle bir şey yapmazdım. Hatta beni alan polisler bile 'Oğuzhan o kadar sarhoştun ki burnunun ucunu bile göremiyordun' dediler" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

"ENGELLİ DERNEĞİNE YARDIM EDEN BİRİSİYİM"

Darbettiği Hasan Polat'ın engelli olmadığını da iddia eden şüpheli Oğuzhan A. savunmasını şu şekilde sürdürdüğü öğrenildi:

"Ben engelli derneğine yardım eden birisiyim. Benim adli sicil kaydım vardır. Yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından suç kaydım vardır. Volkan Giden'i hatırlamıyorum ancak görüntülerden gördüğüm kadarıyla Hasan ile olayımıza karışmasın diye kendisine vurdum. Hasan'ı ben yere düşürmedim, Hasan kendiliğinden düştü. Kavga etmiş olabilirim ancak benim kimseye bir zararım olmadı. Ben sarhoş olduğum için tam olayı anlayamadım ve anlatamadım."

SOPA DEDİĞİNİZ ŞEY İSE HASAN'IN BASTONU

Şüpheli Oğuzhan A. görüntüleri izlediğinde kendinden utandığını, çok pişman olduğunu yineleyerek "Sopa ile Hasan'a vurdum. Sopa dediğimiz şey ise Hasan'ın bastonudur. Bana ev hapsi verildi. Annem kanser hastasıdır, bakacak kimsesi yoktur. Ben bakmaktayım" dedi.

TUTUKLANDI

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Oğuzhan A.'nın "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.