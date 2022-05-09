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Engelliler Haftası ne zaman? 2022 Dünya Engelliler Haftası güzel sözler ve mesajlar

Engelliler Haftası ne zaman? 2022 Dünya Engelliler Haftası mesajları

Dünya Engelliler Haftası için farkındalık yaratmak isteyenler 'Engelliler Haftası' ne zaman, 2022 Dünya Engelliler Haftası mesajlarını araştırmaya başladı. Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülke tarafından mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki Engelliler Haftası ne zaman? İşte 2022 Dünya Engelliler Haftası mesajları...

09.05.2022 - 15:48 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Engelli bireyleri için farkındalık yaratmak ve engellilerin halinden anlamak adına icra edilen Dünya Engelliler Haftası'nda arkadaşına, akrabasına en güzel mesajları göndermek için araştırmalara başladı. Peki Engelliler Haftası ne zaman?  İşte Dünya Engelliler haftasına ilişkin detaylı bilgi ve en güzel mesajlar...

  • ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

    Engelliler Haftası, her sene olduğu gibi bu sene de 10 Mayıs da başlayıp 16 Mayıs'da sona erecek. Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanıyor. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir.

  • ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ VE MESAJLARI

    Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

    Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...

    Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.

    Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

    Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.

  • Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...

    Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.

    Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun.

    Bugünü kutlamak değilde onları anlamak farkında olma günü olmalı engel yeterki kalplerde olmasın bütün engeller aşılmak içindir.

  • Onlara engel olan en çok da biziz. Onların ise yürekleri, düşleri her türlü engeli aşacak seviyede. Ve ben o kadar güzel bir mesleğe sahibim ki, onların düşlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorum. Engelleri beraber aşacağız.

    Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

    Bütün engelleri birlikte aşacağımız engellilerimizin engelliler haftası kutlu olsun.

    Engelleri kaldıralım. Unutmayalım, Unutturmayalım... İşitme engelli çocuklarımızı duymazdan gelmeyiniz.

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