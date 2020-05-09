Engelliler Haftası'nda öğrencilere Türk işaret diline giriş dersi verilecek - ANKARA

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, öğrencilerde farkındalık yaratma amacını taşıyan Türk işaret dili eğitim videolarının 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile EBA TV üzerinden yayınlanacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Engelliler Haftası'nda Türk işaret dilini eğitim çağındaki çocuklara tanıtmayı, bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '2020 Erişilebilirlik Yılı' kapsamında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Türk işaret dili videoları, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen uzaktan eğitim programı içinde yayınlanarak öğrencilere ve öğretmenlere ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

Videoların içeriğine yönelik bilgileri de paylaşan Selçuk, şunları kaydetti:"İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel videolar hazırladık. Videolar, Türk işaret dili hakkında kısa bilgi, temel günlük konuşmalarda kullanılan kelimelerin işaret dili olarak öğretilmesi ve ardından öğrenilen kelimelerin diyalog olarak kullanımını içeriyor."

Bakan Selçuk, videolarda işitme engelli öğrenci ve öğretmenlerle, Bakanlığın Türk işaret dili tercümanlarının yer aldığını da aktardı.EBA TV ile EBA platformunun yanı sıra özel okullar tarafından yürütülen uzaktan eğitim programlarında da yer alacak videolar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na yönelik, hafta içi 5 gün süreyle yayımlanacak.Açıklamada, Bakanlıkça EBA TV'de yayınlanan derslerin Türk işaret diline çevrilmesi yoluyla erişebilir hale getirilmesine ilişkin de bir proje yürütüldüğü belirtildi.