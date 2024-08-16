Kayseri'de engelli yaşlı çifte, başkandan akülü araç desteği
Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Onların güler yüzleri ve hayır dualarının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Çolakbayrakdar, hayatın her alanında engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Özbek ailesi de Başkan Çolakbayrakdar'a dua ederek, teşekkür etti
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Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engelli çiftin akülü araç talebini yerine getirdi.
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Kocasinan Belediyesi, şeker ve hipertansiyon hastası, sol diz altından ampute, Satılmış Özbek (78) ile 4 yıl önce perdeyi takmaya çalıştığı esnada bastığı merdivenin kapanmasıyla bacağı arada kalan ve bu nedenle ayağında engel oluşun eşi Satı Özbek'in (72) akülü araç talebine kayıtsız kalmadı.
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Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftin ortak kullanacağı akülü aracı hediye etti. Çolakbayrakdar, Özbek ailesinin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
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Onların güler yüzleri ve hayır dualarının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Özellikle yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir" dedi.
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Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini kaydetti.
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Özbek ailesi de Başkan Çolakbayrakdara dua ederek, teşekkür etti.