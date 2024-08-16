Onların güler yüzleri ve hayır dualarının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Özellikle yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir" dedi.