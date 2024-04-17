10 YILDA 385 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ

Engellilerin istihdamı için yapılan çalışmalara da değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı VedatIşıkhan, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyonun aldığı kararlar doğrultusunda, 2014'ten itibaren mesleki eğitim ve rehabilitasyon, işe ve iş yerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı iş yeri projeleri için 92,7 milyon lira destek sağlandığını vurguladı.

Böylece engelli ve eski hükümlülere verilen tüm destekler kapsamında, 2014'ten bugüne kadar 7 bin 238 proje için 385 milyon 897 bin 77 lira destek sağlandığını anımsatan Işıkhan, dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin artarak devam edeceğini dile getirdi.