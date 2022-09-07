Engelli Şirin'den 10 gündür haber yok!

Ankara'da 10 gün önce evlerinden kaçan yüzde 50 zihinsel engelli Şirin Buse Yılmaz'dan (18) haber alınamıyor.
Yenimahalle ilçesinde babası, kardeşi, babaannesi ve dedesi ile birlikte yaşayan Şirin Buse Yılmaz, 29 Ağustos'ta sabah erken saatlerde aile fertlerine bir şey söylemeden, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak dışarıya çıktı. Sabah kalktıklarında kızlarını odada bulamayan aile, çevrede araştırma yaptı.
AİLESİ KANDIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR
Evin karşısındaki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin Buse Yılmaz'ın, evin balkonundan dışarıya çıktığı görüldü. Kızlarının internette tanıştığı bir kişi tarafından kandırılarak kaçırıldığını düşünen aile polise başvuruda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada Şirin Buse Yılmaz'a henüz ulaşılamadı. Polisin arama çalışmaları sürüyor.
"TELEFONU KAPATILMIŞ"
Dede Osman Yılmaz (70) torununun kaybolduğu gün sabah erken saatte hastaneye gittiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Evde babaannesi, bir de küçük kardeşi vardı. Hanım çamaşır asmış balkona, Şirin ayaktaymış. 'Ne yapıyorsun kızım sen, yat' demiş. 'Tamam yatacağım' demiş. Sonra odasına bakmışlar, yatağına battaniyenin altına yastık koymuş. Sonra babası geliyor. Kameralara bakıyorlar; balkondan atlamış gitmiş.
Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Kötü bir yere düştüğünü sanıyorum. Kaçtığı gün, balkona çıkmış sürekli, gözü dışarıdaymış; birini mi bekliyordu bilmiyoruz. Kaybolduğu gün telefonu ilçedeki Bağlum semtinden sinyal vermiş. Ondan sonra kapatılmış telefon. Kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Gelsin, evine dönsün."
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