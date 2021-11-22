Engelli öğretmen ataması tercihleri bugün başlıyor. 750 engelli öğretmen ataması için tercihler 22 Kasım ve 26 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayılarının tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacağı bildirildi. İşte engelli öğretmen ataması tercihlerinin detayları

ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

750 engelli öğretmen ataması için tercihler 22 Kasım ve 26 Kasım Cuma saat 23:59'da son bulacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Engelli öğretmen ataması için tercihler 22 Kasım ve 26 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.

Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.

Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Atama işlemleri 3 Aralık'ta tamamlanacak. Bu tarihte sonuçlar Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.