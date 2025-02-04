Engelli öğretmen ataması ne zaman? 1381 Engelli öğretmen atama başvuru tarihi belli mi, şartları nelerdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmen atama müjdesi geldi. 2025 yılında 1381 öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. 2025 yılında 1381 engelli öğretmen atamasının yapılacağının müjdesinin verilmesinin ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Peki Engelli öğretmen ataması ne zaman, atama başvuru tarihi belli mi?
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Engelli öğretmen ataması ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1381 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. 2025 yılında 1381 engelli öğretmen atamasının yapılacağının müjdesini veren Erdoğan, "Bakanlığımız çok yakın zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek." ifadelerini kullandı.
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1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaların 2025 yılında yapılacağını açıklasa da detaylar henüz netleşmedi. Bakanlığın ileriki günlerde başvuru tarihlerini ve diğer detayları duyurması bekleniyor.
1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1381 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.
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Engelli öğretmenlerin istihdamı noktasında tüm imkânları seferber ettiklerini aktaran Erdoğan, "Bugün burada bir müjdeyi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor, sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.
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