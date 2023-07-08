Engelli maaşlarına kademeli zam! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Engelli maaşlarına kademeli zam geldi. Geçtiğimiz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanması ardından engelli maaşlarına gelen zam da belli oldu. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katsayı artışıyla engelli maaşlarının yükseldiği müjdesini verdi. Peki, 2023 Temmuz ayı engelli maaşı...
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Engelli maaşları en kadar, kaç TL oldu? 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur zam oranıyla birlikte engelli maaşlarına zam geldi. Ancak engelli maaşlarına kademeli zam geldi. Kademeli zam sornası engelli maaşı yükseldi. Peki, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel engelli maaşı...
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ENGELLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıkları müjdesini verdi. Göktaş bununla birlikte yapğtığı açıklamayla 2023 zamlı engelli maaşlarını açıkladı.
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Zamlar sonrası yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2.811 TL'ye yükseldi.
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Konuyla ilgili Bakan Göktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL'den 2.811 TL'ye yükseldi.
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Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL'den 4.050 TL'ye, orta silikozis aylığı 3.938TL'den 4.629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL'den 5.158 TL'ye çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.