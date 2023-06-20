ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için 1738 lira olarak ödeniyordu. Asgari ücrete gelen yüzde 34,04 zamla birlikte yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların maaşının 2330 liraya yükselmesi beklenirken, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakamın 3201 lira olması bekleniyor.