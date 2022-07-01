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Engelli maaşı ne kadar oldu 2022? Asgari ücret zammı sonrası engelli aylığı ne kadar, kaç lira olacak? Son durum...

Engelli maaşı ne kadar oldu 2022? Asgari ücret zammı sonrası engelli aylığı ne kadar olacak?

Gün itibariyle açıklanan asgari ücret zammı sonrası vatandaşlar, birçok konuda olduğu gibi engelli maaşının da ne kadar olduğunu merak ediyor. Konuyla ilgili olarak son durum belli oldu. Peki, asgari ücret zammı sonrası engelli aylığı ne kadar olacak?

01.07.2022 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 Temmuz ayı asgari ücret zammının belirlenmesiyle birlikte yeni yılın 2. yarısında ödenecek pek çok maaş, yardım ve destekte kaydedilecek fiyat artışları da merak edilmeye başladı. Bilindiği gibi asgari ücret zammının etkilediği ödemelerden biri de engelli aylıkları. 2022 Sayılı yasaya bağlı olarak ödenen engelli aylığının 2022 yılının 2. yarısında ne kadar zamlanacağı merak konusu oldu. Peki, engelli maaşı ne kadar oldu?

  • YENİ ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılacak olan ek zam oranını açıkladı. Yeni asgari ücret 5 bin 500 lira oldu.

     

  • ENGELLİ MAAŞI - AYLIĞI NE KADARDI?

    2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.

    Bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 3 milyar 253 milyon lira ödeme yapıldı.

    Aylık ortalama 616 bin kişi engelli aylığından, engelli yakını aylığından ise ortalama 98 bin kişi yararlandı.

  • YENİ ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    2022 Temmuz ayı engelli maaşı zammı açıklanınca haberimize ekleyeceğiz.

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