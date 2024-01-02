Engelli maaşları için gözler son dakika açıklamasına döndü. 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranından sonra memur maaşlarına yapılacak zam belli olacak. Engelli maaşlarının da memur maaşlarına göre belirlendiğini hesaplarsak bu hafta içinde engelli maaş zammı da belirlenebilir. Peki, 2024 engelli maaşı (aylığı) ne kadar olacak? Engelli maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar...