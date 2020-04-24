Engelli Kızılaycılar yardım için seferber oldu

AA

Türk Kızılayın engellilere yönelik yardım faaliyetlerine engelli Kızılaycılar da katılıyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde engelli vatandaşlara aralarında engelli Kızılaycıların da bulunduğu ekiple gıda yardımında bulunuldu. Bir iş insanının bağışıyla temin edilen gıda malzemeleri, ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırıldı.

Engelli Kızılaycı Ayhan Metin, yardım etmenin engel tanımadığını, yardım faaliyetlerinde yer almak için harekete geçtiklerini belirterek "Kızılayın Ankara şubesinde oluşturduğumuz Engelliler Kolu'nda görevli işitme, görme ve ortopedik engelli arkadaşlarımızla ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara yardım ediyoruz. Engelli bireylerin sadece alan el değil veren el de olduğunu göstermek istiyoruz. Fiziksel engelim insanlara yardım etmeme engel olmuyor. Bu, tarifi mümkün olmayan bir duygu benim için. Ulaştığım her kapı, gönülden aldığım her dua bana yetiyor." ifadelerini kullandı.