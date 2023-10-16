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        Haberler Gündem Trafik Engelli Kemal kamyonun altında kaldı

        Kayseri'de kamyonun altında kalan engelli Kemal hayatını kaybetti

        Kayseri'de akülü sandalyesi ile hafriyat kamyonunun altında kalan bedensel engelli Kemal Af, hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen gencin annesi ise sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 18:20 Güncelleme: 16.10.2023 - 18:20
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        Engelli Kemal kamyonun altında kaldı
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        Kayseri'de kamyonun altında kalan bedensel engelli Kemal Af (28), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi.

        Akülü sandalyesi ile yolun karşısına geçmek isteyen bedensel engelli Kemal Af, Ahmet E. (58) yönetimindeki hafriyat kamyonunun altında kaldı.

        İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Af'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaza yerine gelen gencin annesi ise sinir krizi geçirdi.

        Kemal Af'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, şoför Ahmet E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kayseri haberleri
        #Akülü araba
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