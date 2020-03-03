03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Engelli kadın hibe desteğiyle aldığı inekler sayesinde ailesini geçindiriyor - AKSARAY
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Nuran Özcan'ın ahıra gelmesi- İneklerle ilgilenmesi ve yemlerini vermesi- İnekleri sağması- Özcan'ın açıklamarı
Aksaray'da engelli kadın hibe desteğiyle aldığı inekler sayesinde ailesini geçindiriyor- Aksaray'da yaşayan 55 yaşındaki fiziksel engelli Nuran Özcan, İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurarak aldığı ineklerle, ailesinin geçimini sağlıyor- Nuran Özcan:- "Sabah namazımı kılıyorum, ahıra hayvanlarımın yanına giriyorum, yemlerini veriyorum. Onlarla sürekli konuşuyorum, altlarını temizliyorum. 3 inekle başladım, şu anda 7 hayvanım var" Aksaray'da yaşayan 55 yaşındaki 3 çocuk annesi fiziksel engelli Nuran Özcan, İŞKUR'un projesine başvurup hibe desteğiyle aldığı ineklere gözü gibi bakıyor.Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesinde yaşayan Özcan, 2018'de açılan sürü yöneticiliği kursuna katıldıktan sonra İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.Hazırladığı projenin onaylanması üzerine 37 bin lira hibe desteğiyle 3 süt ineği alan Özcan, süt ve süt ürünlerini satarak geçimini sağlamaya başladı.İneklerin yavrulamasıyla hayvan sayısını 7'ye çıkaran Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeden bir akrabalarının sayesinde bilgisinin olduğunu ve İŞKUR'a giderek başvuruda bulunduğunu söyledi.Hibenin çıkmasının ardından hemen inek aldığını belirten Özcan, "Eskiden zaten büyükbaş hayvan besliyorduk. Hayvanları çok seviyorum. Eşim vefat edince gelirim kalmadı. Ben de bu projeyi duyunca başvurdum. Allah, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR'un çalışanlarından razı olsun. Onların sayesinde hayvanlarım oldu. Onlar çok destek oldu." diye konuştu.Özcan, hayvanlarıyla yakından ilgilendiğini, erken kalkarak onların yemini ve suyunu verdiğini, gün boyunca onlarla birlikte olduğunu anlattı.Bu hayvanlardan elde ettiği gelirle ailesini geçindirdiğini vurgulayan Özcan, şunları söyledi:"Kursta bize hayvanlara nasıl bakılacağı, yemlerinin nasıl hazırlanacağı ve sütünün nasıl sağılacağı gibi şeyleri öğrettiler. Kursun ardından hibem çıktı, 37 bin lira para verdiler. Hemen gidip inek aldım. Ayrıca yem kırma makinesi ve süt sağma makinesi de aldım. Sabah namazımı kılıyorum, ahıra hayvanlarımın yanına giriyorum, yemlerini veriyorum. Onlarla sürekli konuşuyorum, altlarını temizliyorum. 3 inekle başladım, şu anda 7 hayvanım var. İmkanı olan herkes başvursun bu hibe projesine. Çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile bana yardımcı olan herkesten Allah razı olsun."
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