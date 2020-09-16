Engelli genci darbeden sanık 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı

AA

Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Okan Metin ve müşteki Taha Alper Behrem ile annesi Zeliha Yıldırım katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Metin'in savunması ve müşteki Behrem'in ifadesinin alınmasının ardından hakim kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Okan Metin'i "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın duruşmadaki tavır ve davranışlarını dikkate alarak, haksız tahrik indirimi de uygulayarak cezayı 6 ay 7 güne indirdi.

Mahkeme, "kasten yaralama" suçunun "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı" işlenmesi halinde cezanın artırılmasını öngören hükmünün şart ve koşulları oluşmadığından uygulanmamasına karar verdi.

Duruşmanın ardından konuşan anne Zeliha Yıldırım, sürecin kendilerini çok yıprattığını ama eninde sonunda sanığın sabıka alacağını ve bu çocuklara bir daha dokunamayacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Biz elimizden geleni devam ettireceğiz. O kişi ne Alper’in ismini ne benim ismimi hiçbir zaman unutamayacak çünkü ben oğlumu yarı yolda bırakmayacağım. Bu hukuk çerçevesi içerisinde olan savaşımı sonuna kadar devam ettireceğim. Benim tüm amacım onun siciline işlenmesi, en ağır cezayı alması. Bu çocuklar bağıramıyor, yardım isteyemiyor, akıl edemiyorlar. Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Oğlumun hakkı için sonuna kadar mücadele edeceğim."

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Okan Metin'in, Avcılar'da 8 Mart'ta otizmli Taha Alper Behrem'i darbettiği gerekçesiyle "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayan kişiye karşı basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.