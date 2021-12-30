Engelli Derya koca kurbanı oldu!

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir okulda görev yapan ve yüzde 50 engeli bulunduğu bildirilen Derya Y. (24) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi S.Y. (50) arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma yaşandı.

S.Y., eşini bıçakla yaralayarak evden kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı kadın, kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. S.Y. ise Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Çiftin 3 yıldır evli olduğu, 2 yaşındaki çocuklarının olay sırasında evde bulunduğu, bir süre önce eşinin şikâyeti üzerine evden uzaklaştırma kararı alınan S.Y.'nin barışma bahanesiyle eve geldiği öğrenildi.