16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşandığı iddia edilen olay, 6 Kasım'da özel bir engelli rehabilitasyon okulunda meydana geldi. Olayda, Ayşe Bozdoğan oğlu Efecan'ı okula götürdü. Sınıfta eğitim alan Efecan'ın sol bacağı fizyoterapistin bağdaş şeklinde oturtmaya çalıştığı sırada kırıldı. Efecan ve refakatçisi olan annesi iddiaya göre hastane yerine servisle evine gönderildi. Ailesi tarafından eve geldikten sonra hastaneye götürülen Efecan, muayenesinde sol bacağının kırık olduğu tespit edilince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
"ÇOCUKTAN ÇAT DİYE SES GELDİ"
Efecan'ın annesi Ayşe Bozdoğan, 10 Kasım günü karakola giderek fizyoterapist ve okul hakkında şikayetçi oldu. Ayşe Bozdoğan, fizyoterapistin bağdaş kurması konusunda Efecan'ı çok zorladığını öne sürerek, "Efecan'ı oturtmaya, bağdaş kurdurmaya çalıştı. Çocuk sürekli ağlıyordu, 'Hocam zorlamayın' dedim, o da 'Bir şey olmaz, ağlaması normal' dedi. Çocuk kasılmasına rağmen yine de bağdaş kurdurarak oturtmaya çalıştı. Bu sırada Efecan'ın bacağından 'çat' diye ses geldi. 'Hocam galiba bunun ayağı kırıldı' dedim o da 'Yok yok kırılmadı, lif atmıştır' dedi. 'Çocuğu acile götürelim' dedim ona da 'Yok' dedi. Bu arada çocuğun ağlaması kesildi ve beni de sakinleştirdiler" şeklinde konuştu.
'SERVİSE BİNDİRİP GÖNDERDİLER'
Daha sonra okul müdürünün geldiğini ve ona da ambulans çağırıp hastaneye götürmek istediğini söylediğini ancak kabul etmediğini iddia eden Ayşe Bozdoğan, şöyle devam etti:
"Okul müdürü bizi servise bindirip, 30 kilometre mesafedeki Türkoğlu'na evimize gönderdi. Çocuğu kucağıma verip servisle gönderdiler ve çocuğum 30 kilometre ağlayarak, sapsarı kesildi. O ara eşimi arayıp durumu anlattım. Eşim çocuğu alıp Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede doktorlar muayene ettiğinde 'Çocuğun ayağını çok kötü zorlamışlar, bacağı kırılmış. Direkt fakülteye götürün' dedi. Fakülteye götürdük ama çocuğumun enfeksiyon rahatsızlığı olduğu için hemen ameliyata almadılar ve 15 gün boyunca acı çekti. 15 gün sonra ameliyata aldılar. Biz daha sonra karakola giderek okul ve fizyoterapist hakkında şikayetçi olduk. Onların suçu benim üzerine attığını, 'Annesi kırdı, biz götürürken sağlamdı' dediklerini duydum. İnsan da biraz vicdan olmalı."
OKUL YÖNETİMİ YALANLADI
Okul yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, Ayşe Bozdoğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerini de adli kurumlara teslim ettiklerini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!