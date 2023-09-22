Engelli çocuğu için hediye edilen kuzu yanından ayrılmıyor
Karabük'te yaşayan ev hanımı Hatice Yanar'ın engelli çocuğuna hediye edilen kuzu, her yere peşinden gidiyor
Giriş: 22.09.2023 - 14:43 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:43
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Karabük'te yaşayan ev hanımı Hatice Yanar engelli oğluna 2 ay önce hediye edilen kuzuya Meryem ismini verdi.
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Biberonla beslediği kuzuyla çarşıya pazara giden Yanar'ı görenler şaşırıyor.
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Yanar, kuzunun peşinden ayrılmadığını, her yere beraber gittiklerini söyledi.
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Kuzuya evladı gibi baktığını belirten Yanar, oğluyla kuzuyu gezdirdiklerini kaydetti.
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