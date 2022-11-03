Engelli çocuğa istismardan ceza verilen sanığa istinafta beraat

İzmir'de, engelli kız çocuğuna istismardan 20 yıl hapis alan sanık H.K. (30), istinafta beraat etti.

H.K., 2020'de işitme ve zihinsel engelli İ.U. adlı kız çocuğu ile toplu taşıma aracında tanıştı. İddiaya göre H.K., o dönem 16 yaşındaki İ.U.'ya cinsel istismarda bulunup, birden fazla olmak üzere fuhşa zorladı. Torununun hareketlerinde farklılık sezen dedesi Y.A., İ.U. ile konuşup, istismarı öğrenerek suç duyurusunda bulundu.

KONUŞAMADIĞI İÇİN FARKLI YÖNTEMLERE BAŞVURULDU

İ.U.'nun Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alındı. İ.U., yeterli konuşamadığı için farklı yöntemlere başvuruldu; yazı ve oyuncak bebekler ile olayı anlatması istendi. Adli görüşmecinin "H.K., bunu sana kaç defa yaptı?" diye sorduğunda İ.U.'nun eliyle 2 işaretini yaptığı da bildirildi. H.K.'nin kendisini otele veya başka yere götürüp götürülmediğine yönelik soruya da İ.U.'nun "Evet" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

YEREL MAHKEME CEZADA İNDİRİM UYGULAMADI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından H.K. hakkında, "çocuğu fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek suçu" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı. İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık H.K., nisan ayında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, suçun değişik zamanlarda işlenmesi nedeniyle de cezayı artırdı. H.K.'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık "çocuğu fuhşa teşvik" suçundan da 5 yıl hapis cezası aldı ve cezası yarı oranda artırılarak 7.5 yıla çıkarıldı. Toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılan H.K.'ye indirim de uygulanmadı. Kararın ardından sanık H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIK AVUKATI KARARI TEMYİZE TAŞIDI

Mahkemenin kararının ardından sanık avukatı, kararı temyize taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, H.K. hakkında verilen kararı bozup, tahliye etti ve duruşma günü verdi.